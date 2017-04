El poder de Dios actuando a tu favor – Declaración Abril 2017

Escucha la declaración completa de este mes aquí:

Cuántas personas han perdido valiosas promesas de la herencia que tienen en Dios por desconocer cuál es su verdadero linaje. El apellido que cargas no define quién eres, el contexto de tu familia, de tu casa, lo que has vivido no determina lo que puedes llegar a alcanzar. Pero lo que Dios habló de ti en Su Palabra sí identifica tu verdadera naturaleza, tu linaje y tu derecho en el Reino del Señor.

En el libro de Isaías en el capítulo 65 y verso 23 dice:

No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos.

Tu eres del linaje real de los benditos de Jehová y toda tus generaciones contigo, eso te da un derecho legal de poseer toda la bendición que Dios estableció para sus hijos. Tienes la herencia de los que Dios ha puesto para luz y no tinieblas, para vida y no muerte, para bendición y no maldición, para multiplicación y fructificación y no para esterilidad y estreches. En tu linaje corre la vida y la bendición del Rey de Reyes y Señor de Señores.

Efesios 1:3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.

Desde que recibiste a Jesús, el Padre por los méritos de Cristo sello tu vida para ser un recipiente de Su bendición, Su gracia, Su Palabra y Sus promesas. Tienes todo lo que se requiere para que cumplas tu propósito, tu destino en Dios y sobre todo cargas con la bendición para que se haga manifiesta a donde quiera que vayas, en todo lo que emprendas y produzca vida de acuerdo a la fe que declares con tu boca.

Declaramos sobre tu vida que en este tiempo tu espíritu se llena de la convicción y la fe por Su Palabra para que entiendas que eres de una estirpe especial, no eres cualquier persona, tu linaje es celestial, tu naturaleza no es de este mundo y como hijo de Dios tienes la responsabilidad y el beneficio de que la Palabra se haga real y viva en cada área de tu ser.

Habla como un bendito de Jehová, sueña como un bendito de Jehová, camina como un bendito de Jehová y vive con la convicción de que ya el Padre te entregó toda Su bendición en Cristo Jesús.

El poder de Dios actuando a tu favor – Declaración Abril 2017