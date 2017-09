Muchas veces no es por los talentos y las habilidades, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así tú digas, ¿pero yo no sé qué hacer, ni a quien hablarle ni cómo hacerlo? Pero no te preocupes, adonde Dios te mande él ira contigo y te dirá lo que tienes que decir. – Mira más: [ow.ly/itaS30ffdC5] ... Más informaciónVer menos

