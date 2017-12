Acerca del Programa

Presentadores: Andrés Bisonni.

Producido en: Estados Unidos.

Descripción: El objetivo del programa es compartir el evangelio de Jesucristo y que las personas puedan conocer y recibir la Promesa del Espíritu Santo. Las enseñanzas son expuestas desde diferentes lugares en Israel donde el Espíritu de Dios se manifesto en tiempos bíblicos. Cada episodio también muestra como Jesús continua derramando Su Espíritu en las naciones en nuestro tiempo. La expectativa es que la serie sea un instruemento en las manos de Dios para derramar Su Espíritu sobre los televidentes.

Horarios: Horario: Estreno: Domingo 7:00 AM Hora Centroamericana

Repetición: Sábados 5:00 AM y Miércoles 11:30 AM Hora Centroamericana.