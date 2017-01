Salmo 9: 1-4

Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; contaré todas tus maravillas.

Me alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, oh Altísimo.

Mis enemigos volvieron atrás; cayeron y perecieron delante de ti.

Porque has mantenido mi derecho y mi causa; te has sentado en el trono juzgando con justicia.

Como un decreto de fe y de forma profética, el Señor nos instruyó para que la última maratónica del año 2016 reuniera una declaración contundente de lo que llamamos por la promesa de la Palabra sucederá en este año 2017.

Estamos convencidos que en este año Dios provocará Sus maravillas en tu hogar, tu familia, economía y en todo lo que emprendas. Dios tiene dispuesto tiempos de protección, prosperidad y salvación para ti y tu generación. Serán visitaciones de lo alto que traerán gozo, paz, justicia y un cerco de seguridad extraordinario que ningún enemigo podrá desafiar, menos penetrar. Aunque se levanten enemigos contra ti, por un camino vendrán a querer dañarte pero huirán por siete caminos, porque Dios está sentado en Su trono de justicia para defender la causa de Sus hijos, aquellos que aman Su Palabra y le buscan de todo corazón.

Queremos reafirmarte nuestro compromiso de oración y fe, estamos parados junto contigo creyendo que Dios enviará respuesta del cielo sobre tu casa y que grandes testimonios contarás de las maravillas del Señor sobre cada aspecto de tu vida.

Te amamos, gracias por tu apoyo y por tu ofrenda misionera que se traduce en almas que cada día vienen al conocimiento de Dios por medio de la señal de Enlace. Que Dios te bendiga.

Tu ofrenda nos permite llegar a más lugares con el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo.

¡Contaremos sus maravillas!