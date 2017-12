Declaración Diciembre 2017 – Dios hace cosas nuevas

Escucha la declaración completa de este mes aquí:

Por lo general cuando se acerca el final de un año y van feneciendo los días del último mes, se cruzan a menudo los pensamientos que traen a la balanza los logros y las decepciones de lo que vivos o no pudimos ver de acuerdo a los sueños, las metas y las ilusiones que trazamos al comienzo del mismo.

Independientemente de cuánto pudiste alcanzar o quedó lejos de tus expectativas, lo que debes tomar en cuenta es que Dios es especialista en cerrar las heridas de lo pasado y traerte un nuevo comienzo de gloria, en el cual te puedas remontar, sobre los diseños y la herencia que Dios estableció para ti desde la eternidad.

La Escritura declara:

Isaías 43:18-19

No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas.

He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.

El pasado no está en tus manos, no puedes cambiar aquello que ya quedó atrás. Entonces si no está en tu poder, por qué lo vas a seguir cargando en el dolor del pensamiento?. Dios te dice “Olvida, ya no lo traigas a tu memoria”, porque eso detiene lo que nuevo que El quiere traer a tu vida. Abre espacio en tu mente y tu corazón para el diseño de algo nuevo y maravilloso que Dios quiere construir en ti.

Ese tiempo nuevo tiene que ver con transformación y nuevo camino en dirección a tu tierra de promesa. Dios dice: “Otra vez abriré camino en el desierto”, como se lo abrió a Israel cuando salió de Egipto, una ruta de salida de la esclavitud hacia la libertad, del oprobio hacia la bendición, de la estrechez hacia lugares espacios de reposo y descanso. Un nuevo tiempo donde vas a ver cambios, situaciones siendo transformadas radicalmente, El Señor dice: “Abriré ríos donde antes no había, aquellos lugares desolados serán transformados en lugares productivos”.

Declaramos que Dios hace una obra maravillosa y nueva en tu casa, sobre tus hijos, en tu vida y en todo lo que te rodea, como nunca antes lo habías visto. Dios cierra los ciclos, los capítulos de tu pasado y te abre un nuevo camino, un nuevo destino de victoria extraordinaria para ti y los tuyos. Deja atrás lo que te ataba con dolor al pasado y remóntate a lo nuevo de Dios tiene para tu hogar.

