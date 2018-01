Hebreos 11:32-34 ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido; cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada; sacaron fuerzas de flaqueza; se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.

Estos fueron los hombres que buscó Dios y no creo que Dios haya cambiado el perfil de personas que busca. Él sigue buscando hombres y mujeres valientes que crean a Dios y mediante la fe conquisten lo que le toca a cada uno conquistar. No sé qué tienes tú que conquistar, pero sé que cada uno de nosotros tiene diferente conquista a veces, diferentes problemas que enfrentar. Alguno está enfrentando un problema físico, otro financiero, otro familiar. Todos estamos enfrentando alguno. Sin embargo, lo que tienen en común todos los hombres de la Biblia no es la educación que tenían, no es la riqueza que tuvieron, no es la posición gubernamental que tuvieron algunos como José detrás del trono. Únicamente un factor los unía a todos: fe. Le creían a Dios sin importar el tamaño del reto.

Dios busca valientes – Cash Luna