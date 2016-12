¿Qué tiene Jesús que hace que algunas personas sientan hostilidad?

Mateo 2.12-18

Mire a su alrededor. Aunque muchos pueden estar disfrutando de los festejos de la Navidad, algunos siguen aferrados a la antipatía y al desdén. Pero no se sorprenda por esto: el problema no es la temporada; es el Salvador. Nuestra necesidad de salvación nos recuerda nuestras deficiencias e incapacidad para redimirnos a nosotros mismos.

Esta no es la primera vez que el Señor Jesús provocó antagonismo en el corazón de alguien. Herodes se turbó cuando se enteró de que los magos estaban buscando el Rey de los judíos. Cuando no regresaron para informarle acerca de la ubicación del niño Jesús, se enfureció y asesinó a todos los niños varones de Belén menores de dos años (Mt 2.16).

¿Qué tiene Jesús que hace que algunas personas sientan tal hostilidad? La furia de Herodes estaba alimentada por su deseo de poder y control. No quería que hubiera otro rey, sin importar cuán pequeño fuera, que lo destronara. Hoy día, hay personas que desprecian la celebración del nacimiento de Cristo por la misma razón: no quieren que nadie más gobierne sus vidas.

Romanos 1.18 dice que quienes rechazan a Jesucristo han detenido la verdad. El Señor señaló que quienes temen que sus obras sean reprendidas como malas, no vienen a la luz (Jn 3.19, 20). Pero no debemos asumir que la salvación no es posible para alguien hostil a Jesús. Después de todo, el apóstol Pablo fue un agresivo perseguidor de la iglesia hasta su conversión.

A veces, las personas que se sienten molestas por el cristianismo y la Navidad pueden parecernos inalcanzables, pero recuerde que nadie está más allá del alcance del Señor.

Devocional original de Ministerios En Contacto

El antagonismo hacia la Navidad