El testimonio del sufrimiento

Reconoce hoy que Dios no te ha dado espíritu de temor, puedes tener a Cristo en tu corazón pero la fe es la que activa lo que hay en ti. No tienes por qué temer, Dios promete protegerte, bendecirte, en cualquier situación que el enemigo haya lanzado en tu contra. No hay demonio que pueda destruir tu vida, si puedes creer mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo.

Todo Es Posible – El temor enlace.org El Temor es la estrategia que el enemigo usa para anular y destruir tu vida. Mientras más fortaleces tu identidad como hijo de Dios menos temor tendrás.