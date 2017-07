Declaración Julio 2017 – Libres de temor

Escucha la declaración completa de este mes aquí:





Jesús fue manifestado al mundo para desplazar las tinieblas de sobre ti y librarte de toda manifestación del temor. En el evangelio de Lucas capítulo 1, versos 78 y 79 se declara sobre el Mesías:

Lucas 1:78 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que nos visitó desde lo alto la aurora, 79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; Para encaminar nuestros pies por camino de paz..

Debes entender que Dios trajo una visitación sobre tu vida de la luz, la luz de Cristo que venció las tinieblas, las echó fuera de tu vida y de tu casa. La aurora de lo alto, El príncipe de Paz, no pasó cerca tuyo, sino que vino sobre ti para entronarse en tu corazón y librarte para siempre de la prisión del temor.

Ahora puedes declarar la promesa de Dios con seguridad que dice:

Isaías 54:14 Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti..

La opresión, el temor no se acercará a ti, porque Jesús ocupa el lugar completo en tu corazón y en tu vida, el enemigo ya no tiene potestad ni autoridad sobre ti, sobre tu casa, sobre tus generaciones.

Dios te reafirma que aunque vengan las adversidades y se levanten contra ti las dificultades, El irá delante de ti y estará contigo, así que nunca más enfrentarás al enemigo del temor solo, Su luz estará ahí para alejar las tinieblas de tu camino.

Deuteronomio 31:8 Y Jehová es el que va delante de ti; él será contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas, ni te intimides..

Confiesa que estarás lejos de opresión, depresión, angustia y desesperación, el temor nunca más podrá detener tu camino, porque en el nombre de Cristo Jesús, el Señor lo saca de tu vida y no podrá acercarse nuevamente, no estás desamparado, no estás huérfano de ayuda. Tienes al Poderoso de Israel de tu lado, el te dice:

Isaías 41:10 No temas, que yo soy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 13 Porque yo, Jehovah, soy tu Dios que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice: ‘No temas; yo te ayudo’..

Amén, Gloria a Dios, que te tiene asido de su diestra de poder y nada ni nadie podrá arrebatarte de Su mano. Así que camina seguro porque estarás libre del temor.

