Los creyentes deben estar unidos al Salvador para que pueda haber fruto espiritual en sus vidas.

1 Juan 2.3-6

Hubo un tiempo cuando me sentía tan abatido, que me preguntaba si debía seguir en el ministerio. ¿Cómo podía decir a las personas que Cristo les daría paz y gozo, si yo me sentía desanimado por incapacidad de tener una vida totalmente santa? Sabía lo que quería decir el “fruto del Espíritu” (Ga 5.22, 23), pero nunca estaba seguro de cuáles de esas cualidades, si las tenía, eran evidentes en mi vida diaria.

Dios me dejó seguir con mi ansiedad hasta que estuviera totalmente decidido a averiguar si su Palabra era verdad o no. Encontré la respuesta que buscaba en una biografía de Hudson Taylor, el fundador de la Misión al Interior de la China. Él sintió, también, por largo tiempo, que sus esfuerzos no estaban a la altura de las expectativas del Señor. Entonces descubrió que Dios quería que los creyentes tomaran sus promesas literalmente. Por eso, cuando Cristo habló de permanecer en Él, quiso decir que sus seguidores debían dejar de luchar y afanarse. En vez de eso, debían confiar en Él para vencer su carne.

Cuando era niño, me enseñaron que una persona se convertía, y que luego iba a trabajar para Dios. Uno hacía lo mejor que podía para actuar correctamente, pensar bien y hablar rectamente. Cuando lo mejor que uno hacía no era suficiente, uno se esforzaba más. Esa expectativa inalcanzable me estaba agotando. Por eso, la idea de dejar que Jesucristo obrara a través de mí, me pareció bíblica y liberadora.

Una rama de uva no da fruto gracias a sus firmes esfuerzos por recibir sol; ella, simplemente, permanece en la vid, y aparece el fruto. Es la vid la que hace todo el trabajo. De la misma manera, los creyentes deben estar unidos al Salvador para que pueda haber fruto espiritual en sus vidas.

La bendición de una vida llena del Espíritu