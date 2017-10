Dios desea que usted madure espiritualmente para que al ser débil, encuentre fortaleza en Él.

Isaías 48.10

El modo de obrar del mundo es escoger a las personas más fuertes y más talentosas. Por el contrario, el Señor elige con frecuencia a las más débiles, las que no tienen nada que ofrecer, excepto su absoluta confianza en Él. Esta dependencia es lo que caracteriza a los maduros en la fe.

Pero tal madurez no es automática. Nuestro Padre celestial recibe a las personas tal y como son, pero no permite, por amor, que sus hijos se estanquen, sino que los ayuda a crecer más y más a semejanza de su Hijo (2 Co 3.18). Como seguidores de Cristo, debemos desprendernos de las actitudes, ideas y motivaciones del pasado. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos permite ver las cosas desde la perspectiva divina. Así, el Señor puede crear en nosotros dependencia en Él y sometimiento a su Espíritu. La transformación es usualmente gradual, pero Dios permitirá algunas veces que las dificultades y el dolor desarrollen nuestra confianza en Él.

Pensemos en los modelos bíblicos de la fe. Sara y Abraham lucharon con el problema de la infertilidad durante muchos años antes de recibir al hijo prometido (Gn 21.1, 2). José fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente antes de poder salvar a su nación del hambre (Gn 45.5). Y en su nuevo papel como madre de Jesús, María se arriesgó a ser acusada de inmoral

(Mt 1.18, 19). Todas estas personas enfrentaron angustias y quebrantamiento que les permitieron aceptar su propia insuficiencia y la suficiencia de Dios.

¿Algo le está impidiendo someterse al Señor? Dios desea que usted madure espiritualmente para que al ser débil, encuentre fortaleza en Él.

Devocional original de Ministerios En Contacto

La madurez espiritual