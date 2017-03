Campaña Leamos la Biblia

Pero no lo imagine solamente. Hágalo. Sumérjase. Déjese llevar por la historia.

Enlace y Bíblica América Latina, te invitan a ser parte de la “Experiencia Bíblica en Comunidad”.

SERÁN 8 SEMANAS: DESDE EL LUNES 13 DE MARZO HASTA EL VIERNES 5 DE MAYO

VAYAMOS MÁS ALLÁ DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA LEA EN GRANDE

Lea el Nuevo Testamento entero en sólo 40 días. Cinco días a la semana, alrededor de 12 páginas por día, cada palabra le ayudará a conectar profundamente con las historias, la poesía, los personajes, y las enseñanzas de la Biblia.

LEA REALMENTE

Menos como un libro de referencia, más como una historia. A eso estamos acostumbrados

a leer. Hemos diseñado una Biblia para ayudarle a hacer precisamente eso. Ningún número de capítulo, ni versículos, sin referencias cruzadas, ni letra roja. Los Libros de la Biblia restablecen el texto a una presentación más original, ayudándole a ver las Escrituras

en su contexto natural y a descubrir su belleza original.

LEA EN COMUNIDAD, SI TIENE LA POSIBILIDAD

Experiencia Bíblica en Comunidad no es como cualquier otro estudio de la Biblia que haya hecho, porque no es un estudio. Es más parecido a un club de lectura. No hay libros de relleno. No hay espacios en blanco para rellenar con respuestas a preguntas fáciles. En cambio, los grupos se reúnen una vez por semana y simplemente, reflexionan juntos.

ASÍ ES COMO FUNCIONA

Las iglesias o personas que participan en Experiencia Bíblica en Comunidad leen todo el Nuevo Testamento en 8 semanas.

LOS LIBROS DE LA BIBLIA

Los participantes leen (o escuchan) Los Libros de la Biblia, una edición revolucionaria de la Biblia NVI que restaura el texto a una presentación más natural. Es lo más cercano que se puede llegar a leer la Biblia original sin aprender griego.

PLAN DE LECTURA DE 40 DÍAS

Ofrecemos un plan de lectura de 40 días para todo el Nuevo Testamento. Los participantes leen alrededor de 12 páginas al día 5 días a la semana. La duración exacta varía, ya que la lectura de cada día termina en un punto de parada natural, en lugar de intervalos aleatorios. La mayor parte de las lecturas se puede completar en unos 30 minutos. Descarga el plan de lectura aquí: EBC Guía de Lectura

GRUPOS PEQUEÑOS

Los participantes se reúnen en grupos semanalmente o aquellos que no puedan, lo pueden hacer individualmente, pero esto no es solo otro estudio de la Biblia. La conversación es más parecida a un club de lectura. Proporcionando 5 preguntas simples de discusión para ayudar a reflexionar sobre el texto. No hay libros, no hay espacios en blanco para rellenar con respuestas. Simplemente, una conversación abierta acerca de la Biblia.

ENCIENDA UN RENUEVO DE LECTURA DE LA BIBLIA EN SU IGLESIA O EN SU VIDA.

Nada transforma vidas como la lectura de la Biblia. Nada es más importante para el crecimiento espiritual que una conexión profunda y sostenida con la Biblia. Imagínese lo que podría suceder en su vida o iglesia si pasan las próximas 8 semanas sumergiéndose juntos en las Escrituras.

Si eres pastor, utiliza esta guía para tener acceso a más recursos: Planeamiento para pastores

Si deseas ser un líder de grupo esta guía que te puede ayudar: Líder de grupo

