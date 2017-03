El poder de Dios actuando a tu favor – Declaración Marzo 2017

Uno de los temores que muy frecuentemente nos ataca y golpea el alma se basa en la incertidumbre de lo que pueda acontecer en el futuro y si podremos afrontarlo con la capacidad que se requiere para salir adelante. El temor a fracasar, a no dar la talla, a pasar el valle de sombra, a tener que salir a la batalla con el miedo de si podré vencer, son espinas que en muchas etapas de nuestra vida se hunden en nuestro corazón y nos lastiman.

Pero debes entender, que una de las promesas más contundentes que Dios te entregó en Su Palabra, precisamente tiene que ver con la realidad de que El estaría contigo, El es Jehová que está presente en cada momento de tu vida, estas escondido en el hueco de Su mano y El prometió luchar a tu favor para darte la victoria.

La Escritura declara en el libro de Isaías capítulo 41 verso 10: No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.

Ten la seguridad de que en medio de tus luchas Dios será fuerza, vigor y poder para que venzas, en Él siempre encontrarás el sustento abundante para dar vida al corazón cansado.

Isaías 40:30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.

Aférrate del Señor, confía en El y el hará la diferencia, deja que su mano de poder te abra el camino hacia tu conquista. Verás la diestra de poder del Señor actuando a tu favor, en protección, seguridad y bendición. No caminas solo, el calor del día no te fatigará, ni la presión te hará doblegar, porque Dios te tiene sujeto de Su mano derecha y en El estarás firme.

Salmo 18:31 Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? 32 Dios es el que me ciñe de poder, Y quien hace perfecto mi camino; 33 Quien hace mis pies como de ciervas, Y me hace estar firme sobre mis alturas; 34 Quien adiestra mis manos para la batalla, Para entesar con mis brazos el arco de bronce. 35 Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra me sustentó, Y tu benignidad me ha engrandecido. 36 Ensanchaste mis pasos debajo de mí, Y mis pies no han resbalado.