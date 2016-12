Podemos tener la fe para mover montes, pero si no tenemos amor no somos nada. “El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.” Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. - Efesios 5:1 ... Más informaciónVer menos

Casa de Dios – Caminando en amor enlace.org El fundamento del cristianismo se basa en el amor que Dios nos da a través de su hijo Jesucristo.