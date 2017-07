Dios tiene una buena y agradable voluntad para ti, pero no va a tomar lugar a no ser que haya una renovación de tu mente. Si no hay renovación, no hay transformación. Tienes que pensar como Dios piensa y ¿Cómo piensa Dios? Lee la Biblia.

- Mira esta poderosa enseñanza aqui:[ow.ly/AALH30dm3mq] ... Más informaciónVer menos

Todo Es Posible – El poder de las dos mentes enlace.org Mientras más tengamos la mente de Cristo más fácil será creer en las bendiciones que tiene para nosotros. Descubre el poder de la mente espiritual que hay en ti