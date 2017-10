¿Por qué si guardan y respetan la Biblia como la palabra de Dios, guardan el domingo que lo cambió el hombre romano y no respetan lo que Dios escribió con su propio dedo y es un mandamiento el cuarto día santificado el sábado?

Los nombres de los días cada cultura se los ha dado. En el caso de los judíos le ponían números a los primeros 6 y al séptimo sábado, el día de reposo. El séptimo día de Dios que reposó, fue el segundo día del hombre, porque hizo al hombre en el día sexto y descansó en el día séptimo. Así que si Dios hubiera querido que esa hubiera sido una regla para todos, lo hubiera puesto desde el principio. Se lo da a Israel según

Éxodo capítulo 31:13 “Ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el SEÑOR, los he consagrado para que me sirvan.”

El día de reposo fue dado para Israel nada más, no fue dado para los gentiles. No se le dio a Adán,no se le dio a Noé,no se le dio a Abraham, no se le dio a Jacob. Ninguno de ellos lo guardó. Moisés no sabía del día de reposo, hasta que Dios le dio la ley.

El día de reposo no fue el anhelo de Dios para todo lo que él hizo, fue para la nación de Israel y así lo dice “Es una señal entre mí y los hijos de Israel.”

La iglesia comenzó a celebrar ya no las reuniones el día de reposo, sino que celebraba en la comunidad de gentiles en el día de la resurrección de Cristo Jesús, el primer día de la semana. Lo dice Hechos 2 veces y Apocalipsis la revelación la reciben el día del Señor el día dominical, Dominos. Yo creo que esa es la afirmación bíblica. Nosotros nunca guardamos el día de reposo. A la iglesia gentil no se le pidió. En Hechos 15 cuando estaban debatiendo sobre qué leyes judías debían mantenerse se nos pidió: abstenernos de agabo, sangre e ídolos. Pero no dijo que guardaran el día de reposo, porque en la sociedad que ellos vivían trabajaban todos los días. No existía un día de reposo como en Israel. Y con respecto al cambio de día, tampoco es verdad. Lo que hizo Constantino en el año 325 fue que dio un edicto para que la gente pudiera congregarse, pero no cambió de sábado a domingo. Nosotros nunca cambiamos de sábado a domingo, para nosotros todos los días son del Señor. Si alguien quiere guardar uno o el otro, es cosa de él. No lo guardamos al estilo judío, de ese día no hacer nada. Creo que hay una enseñanza en esto, que Dios hizo ciclos: trabajar y descansar, porque hay gente que sólo descansa y otros que sólo trabajan. Los dos extremos son malos.