2 Timoteo 1.12-14

Todas las personas tienen alguna creencia, ya sea que lo reconozcan o no. Incluso aquellos que dicen que no hay Dios, creen que Él no existe. Lo que creemos afecta todos los ámbitos de nuestra vida y determina cada decisión que tomamos, pero pocas personas dedican tiempo para pensar realmente en lo que aceptan como verdadero.

Todas las creencias están basadas en algo. Algunas personas basan sus convicciones en lo que se ajusta a su estilo de vida, su razonamiento y sus deseos. Pero Jesús llama a sus seguidores a adaptar la vida a su fe en Él, y en la autoridad de su Palabra.

Siempre que añadimos otras filosofías o ideas a la Biblia, o elegimos qué partes de ella creer, creamos nuestra propia versión de fe. La Palabra de Dios es la única verdadera y confiable, porque contiene los pensamientos escritos del Dios eterno y omnisciente. Todos los demás conceptos tienen que ser valorados en comparación con lo que dice la Biblia, para determinar su validez.

Saber lo que dice la Biblia es esencial para desarrollar una creencia sólida basada en la verdad y la sabiduría de Dios. Este mundo le ofrecerá una serie de filosofías que suenan bien, pero que están mezcladas con mentiras. Una fe anclada en la Biblia es su protección contra el engaño.

Cada vez que usted enfrente un problema o una decisión, busque la respuesta en la Biblia. Comience el día leyendo la Palabra de Dios y pidiendo al Señor que le ayude a entender lo que le está diciendo. Al Señor le encanta comunicarse con nosotros, y si usted pasa tiempo con Él, Dios le abrirá la mente para que conozca sus pensamientos.

Sepa lo que cree