Esfuérzate en dejarte guiar por Dios, la naturaleza humana es rebelde y quiere ser independiente de Dios, y decir: Yo ya sé, yo no necesito, no me estés indicando lo que tengo que hacer. Pero si haces lo que Dios dice en Su Palabra, no solo caerán los gigantes, sino que veras Su Gloria. - Mira más: [ow.ly/of9730ha5hq]

Justo a Tiempo – Una vida de conquista Parte 2 enlace.org Cada día reconoce que la presencia de Dios es la clave, permite que Él vaya delante tuyo. Eres un instrumento en las manos de Dios.