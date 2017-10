Dios nos ama tanto, que proveyó un Ayudador permanente para quienes ponen su fe en Jesucristo.

Juan 14.16-18

¿Alguna vez ha deseado que hubiera algún tipo de teléfono de emergencia que sonara en el cielo para contactar a Dios en cualquier momento? Bueno, sí lo hay, de cierta manera. Todos enfrentamos situaciones que nos hacen clamar a Dios por ayuda. Y Él nos ha dado un Ayudador para todas las ocasiones.

Incluso los discípulos, que recibieron enseñanza del Señor Jesús, no podrían vivir en victoria sin la ayuda divina. Es por eso que el Señor insistió en que esperaran en Jerusalén para que el Espíritu Santo viniera, antes de que comenzaran a compartir su fe. Jesús les dijo: “Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador (Ayudador) no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré” (Jn 16.7).

Mientras Jesús vivía en la Tierra, Él no podía estar físicamente con todos los que lo necesitaban. Pero ahora la ayuda de Dios es fácilmente disponible por medio del Espíritu Santo que mora en todos los creyentes y está siempre presente en cada uno de nosotros.

Gracias al Espíritu Santo, cada cristiano puede convertirse en la persona que Dios quiso que fuera al crearlo. Mediante el conocimiento y el poder del Ayudador, podemos ser fieles seguidores de Cristo. La tarea del Espíritu incluye abrir nuestra mente a la verdad de Dios, darnos fuerza sobrenatural cuando estamos

cansados y reconfortarnos durante el dolor.

Devocional original de Ministerios En Contacto

Un Ayudador para todas las ocasiones