Una fe salvadora

El amor de Dios no excluye, incluye, no desecha, no ignora. El amor incondicional dice: te amare aunque no esté de acuerdo contigo. Las mismas cosas por las que eres tentado a juzgar a otros, sino fuera por la bondad de Dios en tu vida, podrías luchar también con ellas. Las áreas en las que eres fuerte no es porque seas fuerte, sino por la misericordia de Dios en ti.

Joel – Amar sin condiciones enlace.org El amor de Dios es incondicional.