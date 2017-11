¿Quién no ha tenido accesos de ira alguna vez en su vida? Está bien, si el enojo no dura todo el día. Sin embargo, ¿qué me dices si haces del enojo o la ira un estilo de vida? En el mundo actual, ¡este flagelo golpea más de lo que te puedes imaginar!.

0

Verdades Que Cambian Vidas – Si se enojan, no pequen