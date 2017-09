VIDA DE FE

No importa cuántas veces has fallado, no importa cuántas veces otros te han fallado; a Dios le es posible darte un nuevo día otra vez, tu creador es un Dios de nuevos comienzos. No importa cuán grandes parezcan los obstáculos, siempre puedes estar en contacto con el Dios de la resurrección. Él toma los eventos caóticos y les da significado y forma. - Mira más: [ow.ly/7G0o30fgPlX] ... Más informaciónVer menos

Escrito Está – Suicidio: un clamor por ayuda enlace.org Para algunas personas angustiadas, el suicidio parece ser el único paso que se puede dar, la única salida. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarles a elegir