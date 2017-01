VIDA DE FE

El que no hace nada que no sienta, no se ha dado cuenta que la verdadera recompensa viene cuando se hace lo que no se pidió, después de hacer lo que se pidió. El hacer algo en tu corazón debe ocurrir después de lo que se te pide. La mayor recompensa en tu vida está cuando tus acciones sobrepasan las expectativas de lo que se te pidió hacer. - Lee aquí: ow.ly/Pmov307DU1x ... Más informaciónVer menos

DESPÚES DE LA OBEDIENCIA

No importa lo que tengas que hacer por obediencia, aunque tengas que morir a ti mismo.