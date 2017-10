Vistazo histórico – “El Club Santo”

En la Inglaterra de los 1700s, nació la denominación Metodista del Anglicanismo. John y Charles Wesley son conocidos como los fundadores del metodismo, pero mucho antes comenzaron con lo que se llamaba “El Club Santo” y la iglesia Metodista como tal no fue establecida hasta después de la muerte de John Wesley. Mientras eran becarios universitarios en la facultad de teología de Oxford, comenzaron a estar decepcionados de la conducta de sus compañeros. En esta época, los estudiantes de teología no estaban ahí por vocación, sino que, por su posición social, no habían podido conseguir otros trabajos. Es por esto que la conducta de los estudiantes y profesores no era una de santidad ni consagración. La vida de Charles y John Wesley, sin embargo, era diferente.

Después de un tiempo fuera de la universidad, John Wesley regresó a Lincoln College, la escuela teológica de Oxford y encontró que su hermano Charles se reunía constantemente con un grupo de hombres donde estudiaban la Biblia. Originalmente, el Club Santo no era una entidad separada a la Iglesia de Inglaterra. Era un movimiento dentro de los estudiantes de Oxford, que buscaba la consagración de sus miembros. El deseo de John y Charles Wesley era acercar las prácticas de su vida diaria al cristianismo primitivo.

A pesar de creer en la justificación por la fe, el énfasis de John Wesley se enfocaba mucho en las buenas obras. Se reunían varias veces por semana, leían el Nuevo Testamento en el griego y también se confesaban mutuamente. Más adelante el “Club Santo” comenzó a visitar prisiones. En su interés por poder ayudar más al necesitado, John Wesley aún dejó de usar la peluca que acostumbraban usar los hombres en ese tiempo, para reducir así sus gastos personales. Una de las prácticas que empleaba uno de los miembros del “Club Santo” era ayunar constantemente. El “Club Santo” también participaba de la Santa Cena y liturgias antiguas de la iglesia. Finalmente, sin embargo, el apodo que más permaneció con el grupo fue “Metodistas” por sus métodos de seguir el cristianismo.

Vistazo histórico – “El Club Santo”