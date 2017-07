George Fox, el fundador oficial del movimiento cuáquero no encontraba ninguna denominación con la que estuviera de acuerdo en la Inglaterra del siglo 17. Creía que todas las formas tradicionales de hacer iglesia eran inventos humanos, y en realidad nos separan de Dios. Sintió un llamado del Espíritu Santo, y comenzó a predicar su mensaje en diferentes reuniones cristianas. Fue perseguido por su fe pero comenzó a tener seguidores. A pesar de que llegaron a ser conocidos popularmente como cuáqueros, George Fox prefería el nombre “amigos.” Los llamaban cuáqueros porque temblaban bajo el Espíritu Santo. Hasta el día de hoy hay reuniones en todo el mundo, son silenciosas y no hay prédicas, sino que cualquier persona que asiste puede hablar si se siente guiado por el Espíritu Santo. Los cuáqueros no creen en sacramentos como la Santa Cena ni el bautismo. Para muchos cuáqueros, hay un compromiso profundo con la paz, y por eso se oponen a participar en guerras.

Vistazo histórico – Los cuáqueros