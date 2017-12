Volviendo Al Pueblo a Dios

¡Cambia las intenciones por acciones!

En una tira cómica de Snoopy, de Charles Schulz, Marcie regala unas flores a su maestra.

Para no quedarse atrás, Peppermint Patty dice a la maestra: “Yo tuve la intención de hacer lo mismo, pero no lo hice”.

¿Adornaría su casa con un florero lleno de buenas intenciones?

Todos hemos tenido intenciones de hacer algo bueno, pero al fin no lo hemos logrado. Tal vez quisimos hacer una llamada para ver cómo estaba un amigo, o visitar a un vecino enfermo, o escribir una nota de aliento a un ser querido, pero no sacamos el tiempo para hacerlo. Algunas personas saben que Jesucristo es el único camino al cielo y piensan confiar en Él algún día, sin embargo puede que tengan buenas intenciones, pero eso no da salvación.

Quizás como cristianos digamos que queremos estar más cerca del Señor, pero de alguna manera no sacamos el tiempo para leer la Palabra de Dios ni orar. Tal vez tenemos la intención de visitar a alguien y hablarle de Jesús pero han pasado tres meses y no lo hacemos. Es momento de cambiar las intenciones por acciones, y cumplir el propósito de Dios en su vida”.

1 Reyes 17:1 Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.

Devocional original de Cesar Castellanos

