¿Alguna vez se ha sentido contra la pared, sin una salida?

Jueces 7.1-7

¿Alguna vez se ha sentido contra la pared, sin una salida? Aunque estar en una situación como esa va más allá de lo que usted puede manejar, ella no es demasiado grande para Dios. De hecho, si pudiera manejar de manera competente cada dificultad que surgiera, entonces el mérito sería suyo, no del Señor. Las circunstancias sin salida nos enseñan una lección importante: depender de Él y no de nosotros mismos.

Gedeón fue un guerrero reacio que se sintió incompetente para la tarea que Dios lo llamó a hacer: liberar a Israel de la opresión madianita (Jue 6.14-16). Pero, por obediencia, había reunido a 32.000 hombres para luchar contra el enemigo. Sin embargo, el Señor redujo el ejército a solo 300 hombres.

Humanamente hablando, sería imposible derrotar a las fuerzas enemigas con tan pocos. Pero ese era justo el propósito de Dios: solo Él lograría la victoria y recibiría la gloria.

Cuando las probabilidades no estén a su favor, eso no significa que Dios le ha abandonado. Manténgase firme y con su mirada puesta en Él. Confíe en su Padre celestial, y se sorprenderá de lo que Él hará.

Después, glorifíquelo, y agradézcale su fidelidad.

Devocional original de Ministerios En Contacto

Cuando las probabilidades estén en su contra