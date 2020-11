Jesucristo estará a nuestro lado para fortalecernos y rescatarnos cuando lo necesitemos.

Salmo 88

Cuando enfrentamos tiempos difíciles, es importante recordar a Aquel que promete estar a nuestro lado. Mientras Pablo sufría de un aguijón en la carne, el Señor le dijo: “Te basta mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Co 12.9 LBLA). En otras palabras: “Yo me ocuparé de ti”.

Pero Cristo no pone aparte una reserva de gracia y de socorro para venir en nuestra ayuda dentro de seis meses. Obtenemos justo lo que necesitamos cuando es necesario. Él dice: “Nunca te dejaré ni te desamparé” (He 13.5 LBLA). Jesucristo no romperá esa promesa, y por tanto, podemos encontrar fuerzas en Él.

Tal vez nunca sabremos por qué amigos o seres queridos nos abandonan en un momento de necesidad, pero por más doloroso que sea su abandono, podemos dejar que eso nos enseñe a descansar en Dios. A veces, la única manera en que aprenderemos a apoyarnos en el Señor será descubriendo que todos los demás apoyos se han ido.

En algún momento, todos experimentamos aflicciones. Pero algo es seguro: Jesucristo estará a nuestro lado para fortalecernos y rescatarnos cuando lo necesitemos. Un día tendremos el privilegio de recordar nuestro pasado y ver cómo Dios demostró su fidelidad una y otra vez.

Devocional original de Ministerios En Contacto

40

Cuando se sufre solo