Juan 11.35-36 Nueva Versión Internacional.

«Jesús lloró. “¡Miren cuánto lo quería!”, dijeron los judíos».

Algunos somos como libros cerrados: la gente nunca alcanza a ver nuestro interior. Jesús no tuvo miedo de ser vulnerable. Lloró abiertamente en la tumba de su amigo Lázaro. ¿Puedes demostrar emociones sinceras? ¿Hablas de los trofeos que has ganado pero no de las lágrimas que has derramado? Cuando solo cuentas de tus éxitos pero no hablas de lo que pasaste para alcanzarlos, dejas a las personas sintiendo como si nunca pudieran llegar a tu altura. ¿Quieres eso? Jesús se enojaba cuando los fuertes se aprovechaban de los débiles; por eso echó del templo a los que cambiaban dinero. Sin embargo, lloró por la gente de Jerusalén porque sabía cuáles serían las consecuencias por rechazarlo. Ahora bien, no estamos hablando de demostraciones de carácter descontrolado ni deshacerse en lágrimas cada vez que se presente un problema. Pero, a menos que tengas la capacidad para demostrar un nivel de empatía y transparencia apropiadas, no tendrás credibilidad. La Biblia dice en Eclesiastés 1.1-4: «Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo… un tiempo para llorar, y un tiempo para reír; un tiempo para estar de luto, y un tiempo para saltar de gusto». Si puedes ser fuerte pero no tierno, la gente tal vez admire tus logros y cumpla con tus instrucciones, pero te mantendrán a distancia, y te sentirás solo. Y será una soledad autoimpuesta como resultado de tu poca disposición a abrirte y dejarlos entrar. Entonces, la palabra para ti hoy es: Jesús demostró emociones sinceras; tú debes hacer lo mismo. © 2018 C.E.

DEMUESTRA EMOCIONES SINCERAS