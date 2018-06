Génesis 2.2 | Dios Habla Hoy.

Terminó Dios lo que había hecho, y descansó.

Si sigues tratando tu trabajo mejor que a ti mismo es posible que no vivas lo suficiente para terminarlo. Si deseas tener la mayor influencia cuando trabajas, aprende a pedir «tiempo». ¿Por qué caen los poderosos? ¡Porque no entienden la importancia del descanso! En el libro de Génesis leemos: «Terminó Dios lo que había hecho, y descansó». Dios descansó, ¿por qué no lo hacemos nosotros? A veces es por dos razones: (1) Nos esmeramos por alcanzar metas que Dios nunca nos dio. Jesús dijo en Mateo 11.30: «Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Si algo constantemente es demasiado difícil o demasiado pesado, necesitas preguntarte: «¿Me llamó Dios realmente a hacer esto?». La voluntad de Dios exigirá que nuestra fe alcance nuevos límites y que tu talento llegue a nuevos niveles, pero no destruirá tu salud, tu paz mental ni tu familia. (2) Perdemos la perspectiva. Nuestras prioridades se pasan de la raya. Decimos: «Estoy haciendo esto por mi familia». ¿Has pensado alguna vez que si le dieras a escoger, tu familia preferiría tener más de ti y menos de otras cosas? Pero no les damos la opción, ¿cierto? Tu fortaleza personal comienza cuando reconoces que ya basta y asumes el control de todo lo que pasa y de cuándo pasa en tu vida. Si te sientes culpable por tomar un receso, necesitas cambiar tu manera de pensar. El salmista escribió en Salmos 23.2-3: «En verdes pastos me hace descansar… me infunde nuevas fuerzas».

La restauración espiritual, física y emocional comienza con el descanso. Entonces, aprende a pedir «tiempo» sin sentir que eres vago, irresponsable o improductivo.



