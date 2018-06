Mateo 6.1 Nueva Versión Internacional

Cuídense de no hacer sus obras de justicia… para llamar la atención.

Dios considera tu manera de dar en dos formas: (a) Tus medios: ¿cuánto tienes? (b) Tus motivos: ¿por qué estás dando? Jesús dijo en Mateo 6.1-4: «Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa…. que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará». He aquí dos historias que ilustran la enseñanza de Jesús. Primera historia: En el 1977 una pareja accedió a donar tres millones de dólares que se necesitaban para construir el nuevo zoológico para niños en el Parque Central, en la ciudad de Nueva York. Pero surgieron problemas porque la placa de dos pulgadas de alto que reconocía su donativo no era lo suficientemente grande. Además, otra pareja que había donado medio millón de dólares treinta años antes para construir el zoológico original tenía una placa más grande. Alguien propuso que los nombres de los donantes originales se reemplazaran con los nombres de los nuevos. Cuando los administradores del parque se negaron, la pareja retiró su donativo. Segunda historia: Se cuenta que Charles Spurgeon y su esposa vendían, pero no regalaban, los huevos que ponían sus gallinas. Hasta sus familiares más cercanos escuchaban: «Se los damos, si pagan por ellos». Como resultado, los Spurgeon se ganaron la fama equivocada de ser avaros. Solo después de la muerte de la Sra. Spurgeon se supo la historia completa. Ellos usaron todas las ganancias de la venta de los huevos para mantener a dos viudas ancianas. Aparentemente a los Spurgeon les preocupaba más lo que Dios sentía sobre su generosidad que lo que sintiera la gente.

¿CUÁL ES TU MOTIVO PARA DAR?