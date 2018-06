1 Corintios 13.8 Reina-Valera 1960.

El amor nunca deja de ser.

He aquí cinco ideas para que tu matrimonio cobre nueva vida: (1) Renueva tu compromiso. Los momentos difíciles son normales en el matrimonio. ¿Qué otra cosa esperarías de dos personas imperfectas? Decide: «Voy a ganarme otra vez a mi pareja». Y comienza con un acto de tu voluntad, no un sentimiento en tu estómago. Afirma: «Haré lo que tenga que hacer por el bienestar de mi pareja». Sí, es difícil cuando solo uno de los cónyuges hace el compromiso. Pero cuando tú lo haces, eso te alinea con el Señor y lo libera para lidiar con tu pareja. Cualquier matrimonio funcionará cuando dos personas dicen: «Señor, dinos qué hacer». Dios puede cambiar tu matrimonio, pero requiere trabajo. Los sentimientos regresarán, pero los sentimientos no pueden ser el factor determinante en tu decisión. (2) Comiencen a salir juntos otra vez. A nadie le gusta que lo den por sentado, así que adopta la actitud: «Voy a seguir enamorando y ganándome a mi pareja». (3) Sacrifica algo por tu cónyuge. Palabras como estas envían una señal clara: «Sí, eso era lo que había planeado hacer, pero prefiero quedarme contigo». (4) Presta atención a los detalles. Es muy fácil pasar por alto los detalles, como hacerle un cumplido a tu esposa o comprarle una postal para decirle «te amo». O, sorprender a tu esposo poniéndote su vestido favorito y cocinarle una cena especial. (5) Realza lo positivo. Cualquiera puede ser crítico. Si te fijas con atención, la lista de las imperfecciones de tu cónyuge nunca terminará. Trata de encontrar algo bueno, déjale saber lo que encontraste, ¡y espera a ver qué pasa!

CÓMO MEJORAR TU MATRIMONIO