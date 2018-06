1 Pedro 5.7 Nueva Versión Internacional.

Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.

“Jesús dijo en Mateo 6.31-32 (Nueva Versión Internacional): «Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” Los paganos andan tras todas estas cosas». Un autor escribe: «El otro día estaba preocupado por algo cuando escuché a un ministro decir: “La preocupación es falta de confianza en Dios”. Así que comencé a preocuparme por el hecho de que me estaba preocupando. Otra persona me dijo: “Simplemente no te preocupes por eso”. Suena sencillo, pero vengo de una familia que habla de fe, pero que actúa por miedo. Entonces un amigo me propuso esta idea novedosa: “¿Por qué no pruebas con este cupón de preocupación? Te da el derecho a preocuparte todo lo que quieras, pero solo si: (a) te va alimentar o vestirte; (b) si va añadir algo a tu vida en lugar de quitártelo; (c) hace que mañana sea mejor; (d) ¡no te importa actuar como un incrédulo!”. Después me dijo: “Si eso no te funciona, haz una lista de todas las cosas que te preocupan, colócala en una caja y ponla en un estante donde no puedas verla. Si Dios no está dispuesto o es incapaz de encargarse de ello, siempre puedes buscar la caja y comenzar a preocuparte otra vez… pero al menos, dale a Él una oportunidad. Y mientras estás esperando a que Él te conteste; ora, afírmate en su Palabra y no permitas que tus preocupaciones tengan una oportunidad para expresarse”».

La Biblia Traducción en Lenguaje Actual dice: «Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues él tiene cuidado de ustedes».

NO TE PREOCUPES POR ESO