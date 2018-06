Juan 11.1 Nueva Versión Internacional.

Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas.

Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos y de esta historia podemos aprender ciertas lecciones. La primera es sobre la razón. No puedes tener una fe radical hasta que hayas agotado todas las soluciones razonables. María y Marta no mandaron a buscar a Jesús hasta que ellas ya habían hecho todo lo posible por Lázaro. Sé razonable; si lo puedes hacer por ti mismo, Dios no lo hará por ti. Por ejemplo, a no ser que estés dispuesto a cambiar tu dieta y comenzar a comer saludablemente, ¿cómo puedes ir delante de Dios con confianza para pedirle sanidad? A menos que estés dispuesto a poner las necesidades de tu cónyuge por encima de las tuyas, ¿de qué vale orar por un matrimonio feliz? Santiago 2.18 dice: «Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras». La segunda lección trata de la relación. Algunas personas solo recurren a Dios cuando tienen una crisis. Para ellos, la oración es un concepto extraño hasta que tienen un accidente automovilístico, o su matrimonio se desmorona o pierden su empleo. Entonces, increíblemente, se preguntan: «Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara?». Es difícil recurrir a alguien cuando estás en problema si no has invertido tiempo en desarrollar una relación con la persona. Con frecuencia, Jesús pasaba tiempo en casa de María y Marta, comiendo en su mesa. Ellas se complacían en dar, no en tomar. Juan 11.2 dice: «María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos».

Cuando amas al Señor a tal grado, puedes recurrir a Él en fe, con la certeza de que suplirá tus necesidades.

© 2018 C.E.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

DEJA UN COMENTARIO

0

LAS LECCIONES DE LÁZARO