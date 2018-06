Romanos 1.1 Dios Habla Hoy.

Pablo, siervo de Cristo Jesús.

Cuando Pablo se llamó a sí mismo «siervo» de Cristo se estaba refiriendo a una ley del Antiguo Testamento bajo la que servías fielmente a tu amo por seis años. Sin embargo, la ley decía que al séptimo año tenías que ser liberado. Pero si regresabas cuando te liberaban y decías: «Amo, no te sirvo porque tenga que hacerlo, sino porque deseo hacerlo», entonces tu amo te llevaba delante de un juez, perforaba tu oreja y esto significaba que le pertenecías a él para siempre; que estabas comprometido a escucharlo y obedecerlo. Eleva hoy esta oración: «Señor, no te sirvo porque tenga que hacerlo, sino porque deseo hacerlo. Perfora mi oreja, márcame como tuyo, úneme a ti de tal manera que jamás pueda pertenecer a alguien más». Cuando el ministerio pierde su pasión se convierte en una profesión vana. Ministerio implica acción, no es solo un nombre. Es lo que haces, no lo que dices ser. La palabra «siervo» también se refería a un galeote esclavo de tercera categoría encadenado a un remo en un barco romano. Día y noche remaba al son del tambor del amo del barco, ya fuera que estuviera en batalla o en servicio mercante. Y se esperaba que muriera encadenado a ese remo. ¡Qué cuadro impresionante! Era lo que Pablo tenía en mente cuando escribió en Romanos 12.1: «Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios». Entonces, la palabra para ti hoy es: eres llamado a ser siervo.

© 2018 C.E.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

DEJA UN COMENTARIO

0

ERES LLAMADO A SER SIERVO