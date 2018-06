2 Timoteo 1.7 Nueva Traducción Viviente.

Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder, amor y autodisciplina.

“Sentirás miedo cada vez que intentes algo nuevo; por ejemplo, un nuevo trabajo, una nueva relación o una nueva estrategia de inversión. Y nunca tendrás éxito mientras sigas cediendo ante el miedo. El mundo corporativo se arriesga a fracasar cada vez que lanza un producto. El mundo de la moda se arriesga a fracasar con cada colección de ropa. Sin embargo, están dispuestos a asumir riesgos multimillonarios para mejorar sus productos e incrementar sus ventas. ¿Ganan siempre? No, pero sin arriesgarse no tienen ninguna posibilidad de éxito. Un poeta escribió: «Había una vez un hombre muy cauteloso que nunca rió ni jugó; nunca se arriesgó, nunca trató, nunca cantó ni oró. Y cuando un día murió, su seguro denegó el pago; pues como nunca realmente vivió, ¡ellos reclamaron que tampoco murió!». La realidad es que todos fracasamos. La tasa de fracaso de la humanidad es de cien por ciento, y todo el mundo (tú incluido) cumple los requisitos para pertenecer a este club. Sin embargo, eso no significa que tienes que vivir con miedo al fracaso. La fe en Dios es lo que te da el valor para enfrentar tus temores y vivir la vida que Él quiere que vivas. Si no lo haces, vivirás lamentándote por «lo que pudo haber sido».

Nunca serás perfecto, así que nunca serás perfectamente exitoso. Eso no significa que no alcanzarás éxito en la vida, pero tienes que intentarlo. El miedo es un «espíritu», y si lo dejas, te controlará. Dios te ofrece tres alternativas mejores: «poder, amor y autodisciplina».

ENFRENTA TUS TEMORES