ANIMA A TU PRÓJIMO

Juan 15.12 Nueva Traducción Viviente.

Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado.

Cuando Jesús dijo: «Ámense unos a otros», usó la palabra griega para «amor» que significa animar a otros. Piensa en una madre y su hijo: su amor es constante y su mayor deseo para ese hijo es que alcance su máximo potencial. Tal vez digas: «Pero, ¿acaso ese no es el tipo de amor que la gente debe recibir en otro lugar; por ejemplo, en su casa?». No, debajo de la fachada, algunas personas en tu vida necesitan desesperadamente que alguien les anime. Y la mayor influencia la recibirán de aquellos que les hacen sentir bien sobre ellos mismos. Un líder escribe: «Llevo a muchas personas cerca de mi corazón porque creyeron en mí cuando yo no creía en mí mismo. Me escucharon sin condenarme y me amaron incondicionalmente, aun cuando no era muy fácil amarme. Sin ellos, no habría tenido la esperanza que necesitaba para seguir persiguiendo mi sueño». Ahora bien, no puedes ser como la niñita que llegó a su casa, después de la iglesia y anunció: «Quiero que ser como el hombre que se paró en el púlpito hoy». Emocionada, la mamá le preguntó: «¿Quieres dedicarte al ministerio?». «No», ella contestó, «¡quiero decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer!». Algunos queremos ser las figuras de autoridad para poder corregir a otros y hacerles una supuesta «crítica constructiva». La mayoría de las personas no necesitan a un crítico, necesitan a alguien que les anime. Si lo haces, ellos te permitirán que hables a sus vidas… y te escucharán.

Goethe dijo: «La corrección hace mucho, pero el ánimo hace mucho más». Entonces, piensa en palabras de ánimo y pronuncia palabras de ánimo.

Proverbios 12.25 afirma: «La preocupación agobia a la persona; una palabra de aliento la anima».

