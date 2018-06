Colosenses 4.2 Dios Habla Hoy

Manténganse constantes en la oración.

Todas las noches una niñita tiraba uno de sus zapatos debajo la cama antes de acostarse. Cuando su mamá le preguntó por qué, ella le contestó: «Mi maestra de escuela bíblica dijo que si por la mañana me tengo que bajar al lado de mi cama para buscar mi zapato, me acordaré de orar mientras estoy allí». Si eso te ayuda, ¡tira tu zapato debajo de la cama! La oración es la fuerza vital que nos sostiene espiritualmente. David escribió en Salmos 42.1-2 (Nueva Versión Internacional): «Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca… todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios?». En su libro El poder y la bendición, el pastor Jack Hayford cuenta: «Estaba de vacaciones, ¡y lo necesitaba! Estaba disfrutando mi estadía en la playa. Pero cerca del cuarto día… descubrí que estaba sintiendo un vacío en mi interior. Entonces me di cuenta de que no había leído ni una palabra de la Biblia, no había orado ninguna oración ni había cantado ninguna canción de adoración en cuatro días. Era algo así como “alejarme de todo” por un tiempo. Pero de pronto aquel vacío que sentí me trajo de vuelta. A través de esta experiencia aprendí que no puedo recuperarme a nivel físico o emocional, si descuido el nivel espiritual».

La Biblia dice: «Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios». Solo si has pasado tiempo en la presencia de Dios y te has fortalecido en Él, estarás preparado para los retos que enfrentes.

© 2018 C.E.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional Una Palabra para Ti Hoy en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

ORA TODOS LOS DÍAS