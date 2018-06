CUANDO «AYUDAR» HACE DAÑO

Proverbios 24.24 Dios Habla Hoy.

«Al que declara inocente al culpable, los pueblos lo maldicen».

¿Alguna vez has mentido para proteger la reputación de alguien que amas? ¿O para encubrirlos? ¿O te apresuraste a «ayudar» sin que te lo pidieran? No estamos hablando de actos de compasión donde la ayuda era sinceramente necesaria. Estamos hablando de «alcahuetear», que es un tipo de ayuda destructiva. Es natural querer proteger a los seres amados de las consecuencias dolorosas de sus acciones. Pero si permites que se salgan con la suya puedes terminar sintiendo coraje y como una víctima porque hiciste algo que no querías hacer; algo que no era tu responsabilidad. La Biblia dice que es un error declarar inocente «al culpable». Si los rescatas continuamente, estás prolongando el valle que tienen que atravesar para salir «íntegros» del otro lado. Pablo dijo en Romanos 7.24 (Nueva Versión Internacional): «¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?». A veces la gente tiene que llegar a la etapa de «miserable» antes que reconozcan su necesidad, de la misma forma que el hijo pródigo tuvo que tocar fondo antes de tomar en serio el problema de su pecado. Y su padre dejó que pasara. ¡Por algo lo llaman amor duro! Lucas 15.17-18 dice: «Cuando [el hijo pródigo] finalmente entró en razón, se dijo… “aquí estoy yo, muriéndome de hambre! Volveré a la casa de mi padre y le diré: ‘Padre, he pecado”».

Cuando cruzas la raya entre cuidar y encubrir, lastimas a la persona que estás tratando de ayudar porque insinúas que él o ella no puede enfrentar la verdad o aprender su lección. Entonces, la palabra para ti hoy es: retrocede y deja a tu ser amado en las amantes manos de Dios.

