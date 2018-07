Ezequiel 20.40 Dios Habla Hoy.

“¡Dios quiere ser el número uno en tu vida! Si no es así, las cosas no te irán bien. En lugar de pedirle a Dios que bendiga tu agenda, pídele que te dé una agenda que Él pueda bendecir. Jesús podía decir sí a una cosa y no a la otra porque Él entendía la agenda de Dios para el día. ¿Puedes señalar algún momento de estrés o de confusión en la vida de Cristo? No. Cuando se presentaba un conflicto, Él dijo en Juan 8.29: «Siempre hago lo que le agrada [al Padre]». Y era así porque se tomaba el tiempo para consultar a su Padre. ¿Hasta cuándo vas a permitir que te jalen en 101 direcciones distintas? Nada cambiará hasta que decidas darle a Dios lo que Él requiere: tus «primeros frutos». No le des la parte de tu día cuando ya estás agotado, no puedes pensar bien ni mantener tus ojos abiertos; dale la mejor parte de tu día. Así descubrirás tus verdaderas prioridades. Desde la forma en que te vistes hasta la organización de tu agenda, pídele al Señor que te ayude a tomar decisiones que lo glorifiquen. Las actividades habituales se convertirán en eventos sagrados porque Él está involucrado en ellos. Pídele dirección en las decisiones que tomas y que te fortalezca para hacer las tareas que tienes que hacer.

Mantén al Señor primero en todo lo que te propongas alcanzar y Él te mostrará el camino que lleva a la paz. Seguir las instrucciones cotidianas del Espíritu Santo provocará que disfrutes todos los días de tu vida.

PON A DIOS «PRIMERO» EN TODO