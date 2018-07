Juan 4.24 Nueva Versión Internacional.

Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.

“Alguien dijo en una ocasión que no somos seres humanos tratando de tener una experiencia espiritual, sino seres espirituales tratando de tener una experiencia humana. La fuerza vital en tu interior proviene de Dios, y Él es Espíritu. Por lo tanto, el acto de adoración es como regresar a tus orígenes y reconectarte con Él. Se cuenta de un niñito que se acercó a la cuna de su hermanita recién nacida y le susurró: «Cuéntame cómo es Dios porque ya se me olvidó». Jesús dijo: «Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad»; o sea, desde lo profundo de tu espíritu. Cuando le preguntaron cómo había anotado más de ochenta puntos para su equipo en un solo partido, la súper estrella del baloncesto, Michael Jordan, contestó: «Porque estaba en la zona». En cierto sentido, ¡la adoración profunda y sincera nos adentra en la zona de Dios! El salmista David vivía allí. La Nueva Versión Internacional nos dice en Salmos 119.164 dice: «Siete veces al día te alabo». En Salmos 113.3: «Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del SEÑOR». En Salmos 42.1: «Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser». ¡Qué hermoso cuadro! En el arroyo de la presencia de Dios nuestra sed más profunda es saciada, nuestras heridas son sanadas, nuestra fuerza es renovada y estamos fuera del alcance del enemigo.

Henry Blackaby dice: «Jamás te sentirás satisfecho con solo conocer sobre Dios. La única manera de conocer realmente a Dios es a través de la experiencia de que Él mismo se te revele». Y eso ocurre cuando pasas tiempo «en la zona de adoración».

© 2018 C.E.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

DEJA UN COMENTARIO

0

«EN LA ZONA DE ADORACIÓN»