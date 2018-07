Mateo 10.8 Nueva Versión Internacional.

Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente.

Jesús nos mandó a dar y a recibir. Tiene que existir un balance saludable entre ambos. Su mandamiento de dar desafía nuestro egoísmo innato. Su mandamiento de recibir nos mantiene con los pies en el suelo sobre nuestras limitaciones personales, nuestra dependencia de Dios, y de otros. Para algunos de nosotros, recibir es más difícil que dar. No tenemos problema para dar ideas, dar esperanza, dar ánimo, dar consejos, dar apoyo, dar dinero y hasta darnos a nosotros mismos. Nuestro mayor desafío es aprender a ser receptores llenos de gracia. Cuando recibimos algo reconocemos que necesitamos de otros, y eso lastima nuestro ego. Sin embargo, es al recibir que le demostramos al dador que tiene algo para dar que vale la pena; añadimos valor a sus vidas. El dador descubre su valor en los ojos del receptor. Por ejemplo, si alguien te regala un reloj pero nunca lo usas, ¿realmente recibiste ese reloj? Cuando alguien nos da una idea y ni siquiera la consideramos, ¿es esa idea genuinamente apreciada? Cuando alguien nos presenta a un amigo, pero lo ignoramos, ¿es el amigo verdaderamente aceptado? Recibir es un arte, uno de requiere gracia de nuestra parte. Permite que otros lleguen a ser parte de nuestra vida, y hasta que dependamos de ellos en ciertas áreas. Exige de nosotros la humildad para decir: «Te necesito; me haces una mejor persona; sin ti no sería quien soy». Recibir de corazón requiere que crezcamos en gracia. Demasiadas personas están heridas y dejan de buscar a otros porque sus talentos no han sido apreciados. Entonces, la palabra para ti hoy es: pídele a Dios que te ayude a ser un receptor lleno de gracia.

UN RECEPTOR LLENO DE GRACIA