Daniel 3.17-18 Nueva Traducción Viviente.

El Dios a quien servimos es capaz.

Aunque los estaban amenazando con un horno ardiente, los tres jóvenes hebreos se negaron a comprometer sus creencias o a cambiar su conducta. Le dijeron a rey: «Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder… pero aunque no lo hiciera… jamás serviremos a sus dioses». Con las palabras «aunque no lo hiciera» llevaron su fe a un nivel más alto. Ellos sabían que Dios podía prevenirlo, pero no sabían si ese sería su plan en este caso. Sin embargo, preferían morir a negar o defraudar a Dios. Entiende esto: Dios puede sacarte de tu situación o puede ayudarte a superarla. Cuando Él permite que estés en ella más tiempo del que te gustaría, está desarrollando en ti una fe de horno de fuego. Esta fe es ajena a la duda y está ciega a lo imposible. Extiende el brazo a través de las nubes amenazadoras y alcanza a Aquel que tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Hace que las circunstancias sean soportables y el futuro prometedor. La fe de horno de fuego cree que aun si tuvieras que pasar por el fuego, Dios lo pasará contigo. Escucha las palabras del rey pagano en Daniel 3.25 que fue testigo de todo lo que ocurrió: «¡Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño! ¡Y el cuarto hombre se parece a un dios!».

La fe de horno de fuego te libera en el fuego de la aflicción, mientras sales de él. Además, cuando tus amigos vean que el Señor está allí contigo, quedarán definitivamente convencidos. La palabra para ti hoy es: ora por una fe de horno de fuego.

