Dios te ayudará a que llegues a ser todo lo que puedes ser, pero nunca te ayudará a ser otra persona. Cuando tratas de ser otra persona, te pierdes a ti mismo en el proceso. Dios quiere que nos amoldemos a su plan, no que cedamos a la presión y tratemos de amoldarnos al plan de otra persona. No hay problema con ser diferente. Está bien ser diferente.

Descubre en qué eres bueno, dedícate a eso de todo corazón y comenzarás a sentir alegría verdadera.

Además, cuando tratas de destacarte en lo que otra persona es buena, por lo general fracasas, ¿cierto? Y esto ocurre porque Dios no te ha asignado que hagas lo que él o ella está haciendo, o por lo menos, no en la forma en que lo están haciendo. Sin embargo, eso no significa que no hagas nada bien. He aquí un detalle clave: enfócate en tu potencial, no en tus limitaciones. Todos tenemos limitaciones y tenemos que aceptarlas. No hay nada malo en ello, es simplemente una realidad de vida. De hecho, es maravilloso ser diferente sin sentirte que algo no está bien contigo. Las personas maduras espiritualmente saben que Dios las ama tal cual son y que tiene un propósito para su vida, así que no se sienten amenazadas por las capacidades y los logros de los demás. Disfrutan lo que otras personas hacen porque también disfrutan lo que ellos mismos hacen. Pablo escribe en Gálatas 5.26 (Traducción Lenguaje Actual): «No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos». Al final, lo importante es que podamos decir como dijo Jesús en Juan 17.4 (Nueva Versión Internacional): «Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste». Cada vez que puedas decir esto, ¡lo hiciste bien!.

GUIADOS POR DIOS, NO POR OTROS