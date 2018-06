CRISTO PUEDE LIBERARTE

Lamentaciones 5.21 Nueva Traducción Viviente

¡Restáurame, oh SEÑOR, y haz que regrese a ti!

Cualquier hábito que no puedas romper, o que te niegues a romper, es un hábito que tiene el poder para hacerte trizas. ¿Estás lidiando con apetitos que están fuera de control? ¿Estás luchando con alguna compulsión que trae momentos de placer seguidos por días de remordimiento? ¿Pasas por periodos de abstinencia, solo para después vivir temporadas de indulgencia que te hacen sentir derrotado y condenado? ¡Cristo puede libertarte! La Biblia dice en Hechos 10.38 (Nueva Traducción Viviente): «Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo». Lo que te arruina no es lo que hayas vivido, ¡sino lo que sigues haciendo una y otra vez! ¿Estás cansado de decir: «No voy a mirar más, no voy a escucharlo más, no voy a hacerlo más» pero sales y repites tus viejos patrones una y otra vez? He aquí una oración que puedes orar; una oración que Dios contestará: «¡[Restáurame], oh SEÑOR, y haz que [regrese] a ti!». Pídele a Dios que vuelva tu corazón hacia Él, porque la verdad es que no puedes hacerlo por ti mismo. Quizás digas: «Pero es que mis amigos ya se dieron por vencidos conmigo». Dios no lo hará. El salmista escribió en Salmos 3.2-4 (Nueva Traducción Viviente): «Son tantos los que dicen: “¡Dios no lo rescatará!”. Pero tú, oh SEÑOR, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al SEÑOR, y él me respondió».



La palabra para ti hoy es… Cristo puede libertarte, ¡así que regresa a Él ahora!

