Éxodo 3.21 Dios Habla Hoy.

Haré que… se ganen la buena voluntad.

Dios les dijo a los israelitas en Éxodo 3.21: «Yo haré que… se ganen la buena voluntad de los egipcios, de modo que cuando salgan no se vayan con las manos vacías». Dios le prometió dos cosas a su pueblo antes que salieran de Egipto: buena voluntad con sus enemigos y una gran provisión. Y cuando los sacó, tenían ambas. Aquí hay una lección. Tu problema es solo un salón de clases… un ambiente controlado para que Dios pueda obrar en tu favor. Fíjate en lo que Él usó para liberar a su pueblo de la esclavitud y transformar su situación: mosquitos, granizo y ranas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Lo que destruyó a sus enemigos fueron justo las cosas que Dios usó para liberarlos.



No hay nada que Dios no pueda hacer. Él puede ser tu médico, tu consejero, tu corredor de bolsa, tu abogado y cualquier otra cosa que necesites que Él sea.

Fíjate en esto: las ranas que invadieron las casas de los egipcios no podían cruzar los linderos del pueblo de Dios. ¡Es así porque la buena voluntad de Dios te protegerá! Piensa en todo lo que ha llegado justo a tu puerta, pero no te ha tocado. Esdras 8.31 (Reina-Valera 1960) afirma: «la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo». ¿Por qué el mismo faraón que repetidamente le dijo que no a Moisés, de repente dijo que sí? ¡Momento oportuno! Cuando el tiempo sea adecuado, Dios se moverá en tu favor. Entonces, comienza a orar por su buena voluntad: buena voluntad en lugares inesperados, buena voluntad que mueva montañas, buena voluntad que abra puertas, buena voluntad que te dé acceso a cosas que no conseguirías de otra forma. Si no puedes afrontar el futuro, consulta el pasado. Salmos 23.6 (Reina-Valera 1960) dice: «Ciertamente [no tal vez] el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Así que la palabra para ti hoy es: Pídele a Dios su buena voluntad.

