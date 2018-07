LA IMPORTANCIA DE LA ADORACIÓN

Salmos 95.6 Nueva Traducción Viviente.

«Vengan, adoremos».

En su libro Good Morning, Merry Sunshine, Chicago Tribune, el columnista Bob Greene escribe una crónica del primer año de vida de su hijita. Cuando la pequeña Amanda comenzó a gatear, él escribió: «Me está costando trabajo acostumbrarme a esto. A veces estoy en la cama leyendo un libro o viendo televisión, y miro al pie de la cama y allí está Amanda mirándome. Aparentemente me he convertido en uno de los objetos que atraen su atención… Después de meses en los que yo iba a ella, ahora ella está escogiendo venir a mí. No sé exactamente cómo reaccionar. Solo se me ocurre que le gusta la idea de venir y mirarme. No espera nada a cambio. Yo la miro y en unos pocos minutos ella decide que quiere regresar a la sala y simplemente se va gateando».

El sencillo placer de mirar al ser que amamos es lo que disfrutamos cada vez que adoramos a Dios y nos deleitamos en su presencia. Y para esto tenemos que separar tiempo, de lo contrario no lo viviremos.

Hay peligro en cualquier doctrina que solo se enfoca en lo que queremos recibir de parte de Dios y descuida la razón para la que fuimos creados y redimidos: ¡adorarlo a Él! ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios? La Nueva Versión Internacional nos dice en Salmos 100.4: «Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios con himnos de alabanza». ¿Cuántas veces debemos adorar a Dios? Salmos 119.164 declara: «Siete veces al día te alabo». ¿Por qué debemos adorar a Dios? 1 Pedro 2.9 afirma: «Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable».

