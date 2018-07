Filipenses 4.2 Nueva Traducción Viviente.

«Ahora les ruego… que arreglen su desacuerdo».

Evodia y Síntique fueron dos mujeres que trabajaron codo a codo con Pablo en la edificación de la iglesia. Pero lamentablemente para lo único que la Biblia las menciona es para decirnos que no se llevaban bien. Eso no es bueno, porque la bendición de Dios se basa en nuestra disposición de perdonar, amar y trabajar juntos. Jesús afirmó en Marcos 11.24-25: «Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados».

No puedes orar eficazmente cuando «tienes algo contra alguien». Aun cuando la otra persona esté mal, permite que Dios te use como paramédico de su misericordia.

Dile que deseas que la relación se sane, pide disculpas y reconcíliense. Tal vez se necesite más que una vuelta en U para compensar la distancia entre ustedes, pero cada paso que des acortara el camino, y si te mantienes en ruta llegarás a tiempo adonde debes llegar. No discutan sobre «quién le hizo qué a quién». ¡Sé mejor que eso! ¡Demuestra gracia! Le has estado pidiendo restauración a Dios; bueno, esto es parte de eso. Sí, tu ego se rebelará. Y si lo permites, el miedo al rechazo te detendrá en seco. Pero hazlo de todos modos a ver qué pasa. Cuando perdonas a alguien, te elevas por encima de la condenación; y en ese punto Dios puede bendecirte. ¿Puedes darte el lujo de vivir sin su bendición? No. Entonces, la palabra para ti hoy es: arregla tus desacuerdos.

ARREGLA TUS DESACUERDOS