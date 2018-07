Génesis 32.31 Reina-Valera 1960.

«Le salió el sol; y cojeaba de su cadera».

Dios tiene gente como Jacob quienes, espiritualmente hablando, caminan con una cojera. Tras años de lucha con problemas de terquedad, han sido radicalmente transformados por el poder de Dios, y ahora pueden ministrar a los antes estaban fuera de su alcance. Dios también tiene gente como Pablo, que dijo en 2 Corintios 12.7: «Una espina me fue clavada en el cuerpo… para que me atormentara». Cuando Pablo le pidió a Dios que le quitara esta espina, Dios le contestó: «[No.] Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Sin duda, esto era lo último que Pablo quería escuchar. Entiende esto: A Dios le encanta usar a personas que cojean o que están atrapadas en situaciones espinosas de las que no pueden escapar. ¿Por qué? Porque cuando son bendecidas no se vuelven arrogantes como algunos que piensan que se lo merecen. Son gente más cálida y que está un poco más dispuesta a recibir a otros con los brazos abiertos. Hoy día Dios está buscando personas con la compasión suficiente para preguntar: «¿Cómo estás?» y ¡que después se detengan el tiempo necesario para escuchar la respuesta! Cuando la gente ha sido lastimada necesitan amor y atención extra. Necesitan que los abracen un poco más fuerte y que oren con ellos por un poco más de tiempo. Al fin y al cabo, eso fue lo que Dios hizo por ti; ahora es tu turno de hacerlo por otra persona. Y sí, tendrás que ser paciente y superar la renuencia de ellos a confiar en ti. Como se sienten traicionados y «usados», luchan contra las dudas y los resentimientos. Pero no te des por vencido con ellos: «El amor nunca deja de ser» (1 Corintios 13.8 Reina-Valera 1960). Si insistes en amarlos, Dios te usará para traerles sanidad y esperanza. ©

