Deuteronomio 5.29 Nueva Versión Internacional.

«Para que… siempre [te] vaya bien».

Cuando Dios te pide que hagas algo que te parece complicado o desagradable no está tratando de hacerte la vida difícil. A menudo, solo está intentando llevarte a un lugar donde pueda bendecirte. En Deuteronomio 5.29, Dios dijo: «¡Ojalá… esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que… siempre les vaya bien!». Cualquier cosa que Dios te pida que hagas está enmarcado en este pensamiento: «Para que siempre [te] vaya bien». Ojalá esto te ayude a ver las cosas de una manera distinta. Vivir en paz, en vez de perder el control, es más fácil cuando aprendes a responderle a Dios inmediatamente. No dudes. No negocies. No racionalices. Y hagas lo que hagas, no corras. Lo único peor a huir de Dios es vivir con las dolorosas consecuencias. Tu desobediencia puede llevarte directo al fondo. Si lo dudas, detente y lee la historia de Jonás. La Biblia dice en 1 Samuel 15.22: «El obedecer vale más que el sacrificio».

La verdad es que a veces tendrás que sacrificar ciertas cosas para obedecer a Dios. Pero es mejor hacer eso que ignorar su voz, perder su bendición y terminar sin llegar a ningún lado.

A veces Dios te requerirá cosas que: (1) no parece requerir de otros; (2) no te explicará y no entenderás; (3) cuando las obedezcas, no verás inmediatamente los beneficios. Pero si estás convencido de que Él te ama y de que tiene un plan para tu vida, te rendirás confiadamente a Él, sabiendo que al final «te irá bien».

© 2018 C.E.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

DEJA UN COMENTARIO

0

PARA QUE TE VAYA BIEN